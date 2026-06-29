Iranul contrazice informațiile din SUA: „Nu există nicio întâlnire programată în această săptămână”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 16:24

Autoritățile iraniene au respins informațiile apărute în presa americană potrivit cărora reprezentanți ai Iranului și Statelor Unite ar urma să se întâlnească în această săptămână în Qatar.

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