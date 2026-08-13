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Sorin Grindeanu, mesaj tăios pentru Nicușor Dan: „N-am avut relații calde ca să fie reci acum”

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 14:37

Sorin Grindeanu a vorbit despre relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan, pe fondul tensiunilor politice și al negocierilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

Liderul social-democrat a respins ideea că relația dintre PSD și șeful statului s-ar fi răcit în ultima perioadă, explicând că între cele două părți nu a existat niciodată o apropiere deosebită. „N-am avut relații calde ca să fie reci acum”, a declarat Sorin Grindeanu, joi.

Președintele PSD a insistat și asupra faptului că partidul pe care îl conduce își stabilește singur direcția politică și prioritățile, fără să primească ordine din partea Palatului Cotroceni.

Grindeanu a transmis astfel că orice eventuală colaborare politică trebuie să se bazeze pe negocieri și pe decizii asumate de PSD, nu pe indicații venite din exteriorul partidului.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare sunt în continuare complicate. PSD nu are, în acest moment, suficiente voturi pentru învestirea unui nou guvern, iar discuțiile dintre partide continuă.

În acest context, poziția lui Grindeanu poate avea un rol important în următoarele negocieri politice, mai ales că PSD rămâne un partid esențial pentru formarea unei majorități stabile în Parlament.

Liderul social-democrat a subliniat că partidul va lua deciziile în funcție de propriile interese politice și de condițiile pe care le consideră necesare pentru o eventuală participare la guvernare.

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