Milioane de oameni au privit spre cer: cum s-a văzut eclipsa de Soare în Europa

Publicat 13 aug. 2026, 08:33 Sursă realitatea.net

Eclipsa totală de Soare din 12 august a oferit unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, fiind urmărită de milioane de oameni din Europa. Fenomenul a fost total în Groenlanda, Islanda și o mare parte din nordul Spaniei.

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