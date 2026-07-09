Sechestru pe averea lui Raed Arafat. Procurorii îi verifică bunurile și conturile în dosarul elicopterului SMURD cumpărat din Marea Britanie

Publicat 9 iul. 2026, 09:20 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii au pus sechestru pe bunurile și conturile lui Raed Arafat în dosarul elicopterului SMURD cumpărat din Marea Britanie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter pentru care nu ar fi fost plătită TVA, potrivit Realitatea PLUS.

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