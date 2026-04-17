Incident șocant în Buzău: un vânător de 58 de ani, găsit împușcat în locuință. Ancheta indică o posibilă sinucidere
Un caz șocant s-a petrecut vineri dimineață în localitatea Pârscov, județul Buzău, unde un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost găsit fără viață în propria locuință.
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, polițiștii au fost sesizați cu privire la descoperirea unui cadavru într-un imobil din comună. La fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat care prezenta leziuni ce par a fi provocate prin împușcare.
Din primele verificări, victima este un localnic în vârstă de 58 de ani, deținător legal de armă de vânătoare. Ancheta preliminară indică faptul că acesta s-ar fi împușcat în zona capului.
La locul incidentului a fost mobilizată o echipă complexă, formată din polițiști criminaliști, agenți de ordine publică și specialiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, care desfășoară cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor.
În acest moment, principala ipoteză luată în calcul de anchetatori este cea a suicidului. Surse locale susțin că bărbatul era cunoscut ca fiind consumator frecvent de alcool.
Polițiștii continuă investigațiile pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs tragedia.
