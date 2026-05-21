Incendiu devastator la Timișoara. O femeie de 72 de ani și-a pierdut viața după ce a încercat să fugă din calea flăcărilor
pompieri
O femeie în vârstă de 72 de ani din Timișoara a murit în urma unui incendiu puternic care i-a cuprins locuința. Pentru a scăpa din casa cuprinsă de flăcări, aceasta a încercat să se salveze coborând de la mansardă, însă a suferit răni grave.
Incendiul a izbucnit miercuri, în jurul prânzului, la imobilul în care femeia locuia. Vecinii au observat focul și au cerut ajutor prin apel la serviciile de urgență.
La sosirea echipajelor de intervenție, victima era găsită în apropierea casei, inconștientă, însă prezenta semne vitale. Medicii au transportat-o de urgență la spital, însă starea ei critică nu a permis salvarea, iar femeia a decedat ulterior în aceeași zi.
În urma incidentului, un bărbat a avut nevoie, la rândul său, de îngrijiri medicale după ce s-a rănit la mână într-un geam spart.
Pompierii au intervenit timp de peste două ore pentru lichidarea incendiului. Misiunea a fost îngreunată de problemele legate de alimentarea cu apă, presiunea redusă din hidranți complicând operațiunea de stingere Autoritățile încearcă acum să stabilească de la ce a pornit incendiul.
