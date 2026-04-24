Ilie Bolojan cere „curățenie” în ministere: funcționarii incompetenți vor fi înlocuiți
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a declarat că miniștrii care preiau portofolii trebuie să facă o analiză serioasă a personalului din instituțiile pe care le conduc și să ia măsuri acolo unde există probleme.
Șeful Executivului a subliniat că funcționarii incompetenți sau rău intenționați trebuie înlocuiți, indiferent de apartenența politică, accentuând că obiectivul nu este o „epurare” politică rapidă, ci creșterea eficienței administrației.
Bolojan a explicat că este esențial ca instituțiile statului să funcționeze pe baza unor reguli clare: licitații corecte, contracte bine făcute și respectarea acestora. În caz contrar, lucrările riscă să întârzie, să coste mai mult sau să ajungă în atenția organelor de anchetă.
Premierul a mai precizat că oamenii competenți trebuie sprijiniți și valorificați, în timp ce cei care creează probleme trebuie înlocuiți pentru a îmbunătăți funcționarea aparatului de stat.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:39 - Jucătorii de la FCSB îl vor pe Andrei Prepeliță antrenor! Variantă surpriză după plecarea lui Mirel Rădoi
- 15:47 - Trump amenință Spania, dar nu o poate da afară din NATO. Ce spune tratatul Alianței
- 14:52 - Donald Tusk pune sub semnul întrebării loialitatea SUA în NATO: „Avem motive de îngrijorare”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News