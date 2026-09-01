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Două ţinte aeriene au fost detectate de sistemul de supraveghere radar al MApN

Foto: facebook.com/ForteleAerieneRomane

Foto: facebook.com/ForteleAerieneRomane

Scris deStoica Marian
Publicat1 sept. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net

Două ţinte aeriene au fost detectate luni noapte de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale, la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, dar nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul naţional.

A fost transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru nord-estul judeţului Tulcea.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

De asemenea, un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol. Piloţii au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Alerta aeriană a încetat la ora 1 şi 15 minute - transmite Ministerul Apărării Naţionale

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