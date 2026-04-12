Donald Trump ridică tonul după eșecul negocierilor: „Aș putea distruge Iranul într-o singură zi”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat noi amenințări dure la adresa Iran, după eșecul negocierilor de pace dintre cele două state.

„Prezic că se vor întoarce și ne vor da tot ce vrem. Vreau totul... Ei nu au niciun atu", a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii „Sunday Morning Futures” de la Fox News.

Liderul american a susținut că presiunea exercitată de Washington a fost cea care a forțat Teheranul să revină la masa discuțiilor. În același context, Trump și-a reiterat amenințările directe, afirmând: „Aș putea distruge întreaga lor infrastructură energetică, totul, fiecare dintre centralele lor, centralele electrice... și celălalt lucru pe care îl distrugi sunt podurile".

El a adăugat că a mai rămas „apa lor", iar „lovirea acesteia ar avea efecte devastatoare". „Practic, le-am distrus întreaga țară", a mai spus președintele, precizând că mai există „câteva fabrici de rachete", pe care le „cunoaștem pe fiecare".

Declarațiile au stârnit reacții dure pe plan internațional. Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a avertizat că astfel de amenințări, care vizează infrastructura civilă esențială, pot constitui crime de război, conform dreptului internațional.

Escaladarea retoricii vine într-un moment extrem de tensionat, după ce negocierile directe dintre Washington și Teheran s-au încheiat fără rezultat, iar situația din regiune rămâne extrem de volatilă.