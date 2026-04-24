Donald Trump avertizează Iranul: „Timpul nu este de partea lor”. Pentagonul anunță extinderea blocadei
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că presiunea asupra Iranului crește, iar blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene „se extinde și devine globală”.
La rândul său, Donald Trump a respins ideea că ar fi sub presiunea timpului și a întors afirmația împotriva Iranului.
„Nu eu sunt sub presiune. Ei sunt. Timpul nu este de partea lor”, a declarat liderul de la Casa Albă, adăugând că evoluțiile recente demonstrează eficiența măsurilor luate de Washington.
Declarațiile vin într-un context tensionat, în care Statele Unite intensifică măsurile militare și economice împotriva Iranului, în paralel cu negocieri incerte privind o posibilă detensionare a situației.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:03 - România rămâne în urmă la infrastructură: doar 131 km de autostradă inaugurați și zeci de mii de kilometri de drumuri degradate
- 19:08 - Nicușor Dan, despre o posibilă sesizare la Curtea Constituțională a României din partea PSD: „Nu pot confirma, situația nu are precedent”
- 18:47 - Gabriela Ruse, înfrângere dramatică în fața Elenei Rybakina la WTA Madrid
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News