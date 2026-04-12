Donald Trump anunță blocada Strâmtorii Ormuz: „Începând de acum!”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică o măsură radicală în contextul tensiunilor cu Iran, declarând că Marina americană va începe blocarea traficului naval în Strâmtoarea Ormuz.

Decizia vine la scurt timp după eșecul negocierilor de pace dintre Washington și Teheran, escaladând și mai mult conflictul din regiune.

„Începând de acum, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va demara procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a transmis Trump într-o postare pe platforma sa, Truth Social.

Liderul american a acuzat Iranul că folosește strâmtoarea ca instrument de presiune globală, sugerând existența unor mine navale plasate în zonă și calificând situația drept „extorcare la scară mondială”.

Mai mult, Trump a anunțat că SUA vor intercepta orice navă despre care există suspiciunea că ar fi plătit taxe Iranului pentru a tranzita zona. În paralel, Marina americană ar urma să înceapă operațiuni de identificare și neutralizare a minelor din strâmtoare.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă. Vom căuta și intercepta aceste nave și vom distruge minele amplasate acolo”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Totodată, Trump a lansat un avertisment dur către forțele iraniene, afirmând că orice atac asupra navelor americane sau civile va primi un răspuns extrem.

Anunțul ridică temeri majore privind securitatea rutelor energetice globale, Strâmtoarea Ormuz fiind una dintre cele mai importante căi de transport pentru petrol la nivel mondial.