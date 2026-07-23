Economie· 1 min citire

Legea lui Bolojan crește veniturile șefilor de instituții. Cine primește lefuri de lux din banii statului?

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat23 iul. 2026, 17:58
Actualizat23 iul. 2026, 18:14
SursăRealitatea PLUS

Noua lege a salarizării impusă de Ilie Bolojan vine cu diferențe de zeci de mii de lei între angajații statului! De la lefuri de peste 30 de mii de lei pentru șefii instituțiilor, până la venituri de câteva ori mai mici pentru profesori, asistenți medicali și infirmieri. Cine sunt marii câștigători ai noii grile și cât ar urma să încaseze românul de rând?

Salarii în noua lege a salarizării. Cine sunt privilegiații?

Președintele României - 32.800 lei

Deputat/Senator - 24.600 lei

Medic primar - 16.400 lei

Profesor grad I - 9.758 lei

Asistent medical - 7.872 lei

Infirmier - 6.437 lei

Salarii în educație și sănătate

Profesor debutant - 6.730 lei

Profesor grad I - 9.758 lei

Medic rezident - 8.750 lei

Medic primar - 16.400 lei

Asistent medical - 7.872 lei

Infirmier - 6.437 lei

Legea salarizării, în bloc

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