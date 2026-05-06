Doi suspecți, arestați preventiv după moartea unui tânăr din Buzău, cel mai probabil din cauza drogului „cristal”

Doi suspecți au fost arestați preventiv după moartea suspectă a unui tânăr din Buzău, cel mai probabil din cauza drogului „cristal”. Ancheta s-a declanșat după ce medicii de la spitalul judțean Buzău au alertat poltiția în legătură cu decesul unui tânăr care a fost adus în tsrae gravă, în urma unei supradoze.

La internare, asupra victimei a fost găsit un plic care conţinea aproximativ un gram de drog de mare risc, respectiv 3-CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal”, a anunțat Poliția Română.

Ancheta a fost declanşată la data de 30 aprilie 2026, în urma unei sesizări formulate de personalul unei unităţi medicale din municipiul Buzău. Un bărbat de 27 de ani fusese adus la Unitatea de Primiri Urgenţe cu diagnosticul de intoxicaţie cu substanţe interzise, iar starea acestuia s-a agravat rapid, intrând în moarte cerebrală, ulterior fiind declarat decesul.



Potrivit probatoriului administrat, în data de 29 aprilie 2026, tânărul ar fi cumpărat drogul de la persoana de 22 de ani, pentru suma de 400 de lei. Aceasta ar fi procurat substanţa, în aceeaşi zi, de la cealaltă persoană cercetată, în vârstă de 20 de ani.



Având în vedere circumstanţele în care s-a produs decesul, cercetările au fost extinse pentru a include infracţiunea de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei.

Ca urmare, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău au dispus reţinerea celor doi suspecţi, iar miercuri s-a emis mandat de arestarea preventivă a celor doi suspecți.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău.