Deținuții ar putea participa la procese mai ales prin videoconferință

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 6 mai 2026, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modifică regulile privind prezența persoanelor aflate în detenție în fața instanței.

Potrivit noilor prevederi, deținuții nu vor mai fi aduși fizic la judecată decât atunci când judecătorul consideră că acest lucru este necesar.

În celelalte situații, participarea lor la proces se va face prin videoconferință, direct de la locul de detenție. Proiectul, inițiat în 2025 și reexaminat la solicitarea Președintelui României, urmărește să eficientizeze actul de justiție și să reducă întârzierile cauzate de transportul deținuților sau de alte probleme logistice.

Inițiatoarea legii, Alina Gorghiu, susține că măsura va duce la termene de judecată mai scurte și la mai puține motive de amânare, fără a afecta dreptul la apărare al persoanelor judecate. Legea pune accent pe folosirea instrumentelor moderne în procedurile judiciare.