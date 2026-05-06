„Îi lăsăm singuri în Ormuz!”. Trump oprește escorta navală și transmite un avertisment dur Iranului

Donald Trump a anunțat suspendarea operațiunii prin care armata americană escorta navele comerciale blocate în Strâmtoarea Ormuz, într-o decizie care amplifică tensiunile din regiune.

Președintele SUA a precizat că această misiune va fi oprită pentru o „perioadă scurtă de timp”, fără a oferi detalii suplimentare despre durata exactă sau condițiile reluării.

În același timp, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj direct către Iran, sugerând că Teheranul este conștient de limitele pe care nu trebuie să le depășească: „știe ce nu trebuie să facă”.

Decizia vine într-un context extrem de tensionat în Golful Persic, unde confruntările indirecte și amenințările reciproce au ridicat riscul unui conflict deschis, iar securitatea uneia dintre cele mai importante rute energetice din lume rămâne incertă.