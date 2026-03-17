Cum arată un atac masiv cu drone iraniene asupra României și ce șanse are scutul NATO

După ce bazele din Cipru au devenit ținte, iar Statele Unite au ridicat nivelul de alertă pe coasta pacifică, experții avertizează că nicio regiune nu mai este în afara pericolului. Capacitatea Iranului de a lansa salve masive de drone capabile să parcurgă mii de kilometri pune sub o presiune fără precedent infrastructura de securitate a continentului, transformând distanța geografică într-un avantaj strategic tot mai fragil pentru aliații NATO.

La trei săptămâni de la declanșarea conflictului, experții în securitate trag un semnal de alarmă: Iranul nu mai este doar o amenințare regională, ci una care vizează direct inima Europei.

Cu un arsenal de peste 100.000 de drone și rachete balistice, Teheranul mizează pe o strategie de „saturare”, menită să copleșească tehnologia defensivă a NATO prin volum și diversitate.

Shahed - drona silențioasă care „pune” Bucureștiul pe hartă

Distanța geografică nu mai oferă protecție în fața noilor tehnologii iraniene. Celebrele drone kamikaze din familia Shahed, cu o autonomie de până la 2.500 km, plasează Capitale precum București, Atena sau Sofia în raza lor de acțiune directă. Mai mult, noua generație Shahed-101, dotată cu propulsie electrică, reprezintă un coșmar pentru radarele aliate: este mult mai silențioasă și greu de interceptat.

Analistul Mohammed al-Basha avertizează că tactica este simplă, dar letală: lansarea unor „roiuri” masive de drone care să epuizeze muniția interceptoarelor NATO înainte de impact.

Forța balistică: Tehnologia nord-coreeană care atinge Berlinul

Dincolo de drone, amenințarea rachetelor balistice este mult mai severă. Racheta Khorramshahr-4, derivată din tehnologie nord-coreeană, poate transporta focoase de 1,5 tone pe o distanță de 3.000 km. Această rază de acțiune acoperă nu doar flancul estic, ci și Germania, Polonia sau Italia. Pericolul suprem, conform experților de la RUSI Londra, este potențialul acestor rachete de a servi drept vectori pentru arme nucleare, o ipoteză care transformă orice eroare de calcul într-o catastrofă globală.

Deveselu și „capcana” americană

În prima linie a apărării europene se află sistemul Aegis Ashore de la Deveselu. Deși interceptorii SM-3 și distrugătoarele americane din Mediterană formează o barieră formidabilă, există voci la Casa Albă care avertizează asupra unei „capcane a resurselor”. Într-un conflict de lungă durată, capacitatea SUA de a produce interceptori scumpi ar putea fi depășită de capacitatea Iranului de a produce drone și rachete ieftine, creând un dezechilibru logistic periculos.

Sabotaj din interior: Rețelele de „celule adormite”

Amenințarea nu vine doar din cer. Serviciile de informații occidentale sunt într-o cursă contra-cronometru pentru a neutraliza „celulele adormite” de pe continent. Există suspiciuni solide că, după eliminarea liderului suprem Ali Khamenei pe 28 februarie, au fost transmise mesaje de activare către rețele de agenți și colaboratori Hezbollah infiltrați în Europa. Aceste grupuri sunt pregătite pentru acte de sabotaj și spionaj, vizând destabilizarea statelor europene din interior, în timp ce rachetele vizează infrastructura critică din exterior.