A câștigat 44 de milioane de euro la loto, dar și-a mințit soția zile întregi

Un bărbat din Bavaria, sudul Germania, a devenit peste noapte multimilionar după ce a câștigat marele premiu la loterie, în valoare exactă de 44.200.989,10 euro.

Potrivit Lotto Bayern, acesta este al patrulea cel mai mare câștig individual din istoria jocului 6 din 49. Cu toate acestea, vestea nu a ajuns imediat nici măcar la soția sa, bărbatul alegând să păstreze secretul câteva zile, până când a reușit să proceseze șocul.

Numerele câștigătoare au fost extrase pe 25 martie, însă organizatorii nu au știut inițial cine este norocosul, deoarece biletul fusese jucat anonim. Abia ulterior, câștigătorul a contactat autoritățile pentru a-și revendica premiul.

Bărbatul a povestit că joacă aceleași numere de ani de zile și că, de fiecare dată când verifica biletul, spera la marele premiu. După extragerea norocoasă, mesajul „premiu principal” apărut pe ecran l-a făcut să creadă inițial că este o eroare.

„Nu! Nu poate fi adevărat!”, a fost prima reacție a acestuia, care a mărturisit că suma era atât de mare încât abia putea să o citească.

Cazul arată cât de greu poate fi de acceptat un astfel de câștig uriaș, chiar și pentru cei care visează ani la rând la el.