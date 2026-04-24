Copil de 10 ani, în stare gravă după ce s-ar fi electrocutat în gara din Râmnicu Sărat

Un copil în vârstă de 10 ani, din Râmnicu Sărat, a ajuns în stare extrem de gravă la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după ce a suferit arsuri severe în urma unei electrocutări.

Potrivit reprezentanților unității medicale, minorul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe - SMURD cu diagnosticul de arsură prin electrocutare, leziunile afectând aproximativ 80% din suprafața corpului.

Având în vedere gravitatea rănilor, medicii au început de urgență procedurile pentru transferul copilului către un spital din Capitală, unde poate primi îngrijiri specializate. Transportul urmează să fie efectuat cu un elicopter SMURD.

Deocamdată, împrejurările exacte în care s-a produs incidentul nu sunt cunoscute. Primele informații indică însă faptul că electrocutarea s-ar fi produs în gara din Râmnicu Sărat. Există suspiciunea că minorul s-ar fi urcat pe un tren de marfă și ar fi atins linia de contact, moment în care a fost electrocutat. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.