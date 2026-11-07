Constantin Toma, discuții cu Ilie Bolojan la Primăria Buzău. În ce condiții ar putea intra primarul în PNL

Vizita de vineri, 6 noiembrie, a premierului demis și, totodată, președintelui PNL, Ilie Bolojan, la Buzău, a readus în discuție o posibilă intrare a primarului Constantin Toma în Partidul Național Liberal (PNL). Potrivit informațiilor publicate de Șansa News - portalul știri online din județul Buzău - cei doi au discutat despre viitorul politic al edilului, iar acesta ar fi pus o condiție importantă pentru o eventuală venire în partid: să nu fie nevoit să colaboreze cu actualul lider al PNL Buzău, Adrian Mocanu.
Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Ilie Bolojan, a mers vineri, 6 noiembrie, la Buzău, în cadrul unei vizite alături de Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Cei doi au făcut un popas la Primăria Buzău, unde au avut o întâlnire cu primarul Constantin Toma. Discuțiile au avut loc la prânz, în drumul celor doi oficiali către Focșani, relatează Șansa News.
Conform informațiilor publicate de portalul de știri buzoian, întâlnirea dintre Bolojan și Toma ar fi vizat inclusiv posibilitatea ca primarul municipiului Buzău să se alăture PNL și să candideze din partea liberalilor pentru un nou mandat la conducerea administrației locale.
Care este condiția pusă de Constantin Toma pentru a intra în PNL
Unul dintre principalele subiecte ale discuției ar fi fost, astfel, legat de condițiile în care Constantin Toma ar accepta să vină în Partidul Național Liberal. Potrivit Șansa News, primarul Buzăului i-ar fi transmis explicit lui Ilie Bolojan că îi este imposibil să se așeze la aceeași masă cu Adrian Mocanu, actualul lider al organizației județene PNL. Astfel, eventuala intrare a lui Constantin Toma în partid ar fi condiționată de o schimbare în configurația conducerii liberale de la Buzău. Edilul nu ar dori să intre într-o formulă politică în care Adrian Mocanu să aibă un rol de conducere sau să îi influențeze strategia politică.
Conform sursei citate, Toma ar dori să evite și riscul unei candidaturi susținute de liberali într-o formulă pe care nu o controlează politic, mai ales în eventualitatea unei alianțe preelectorale între PSD și AUR la nivel local.
Ce a urmat după întâlnirea dintre Toma și Bolojan
După întâlnirea de la Primăria Buzău, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu și-au continuat drumul spre Focșani. La întoarcerea către București, cei doi au revenit în Buzău, unde au participat la o întâlnire cu reprezentanții organizației județene PNL.
Potrivit relatării Șansa News, întâlnirea de la sediul liberalilor a fost una restrânsă, la care au participat mai mulți primari din județ, printre care cei din Năieni, Cozieni, Cislău, Brădeanu și Glodeanu Sărat. La discuții a fost prezent și primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin, fost membru USR.
La masa prezidiului s-au aflat Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Adrian Mocanu și deputatul Petre Emanoil Neagu. Poziționarea acestuia din urmă, izolat la un capăt al mesei, a atras atenția, în contextul tensiunilor existente în organizația județeană.
Conform Șansa News, relația dintre Petre Emanoil Neagu și actualul lider al PNL Buzău, Adrian Mocanu, ar fi una dificilă. Deputatul ar fi exprimat în discuții private nemulțumiri privind colaborarea cu liderul organizației, acesta fiind, potrivit surselor politice citate de publicație, principalul impediment pentru rămânerea sa în partid.
Bolojan cere deschiderea PNL către oameni cu rezultate
În cadrul întâlnirii cu liberalii buzoieni, Ilie Bolojan a vorbit despre direcția partidului și despre opoziția pe care PNL a ales să o facă. Președintele liberalilor a transmis, potrivit Șansa News, că formațiunea trebuie să se deschidă în perioada următoare către oameni noi, care au demonstrat că pot obține rezultate și au realizări în activitatea lor.
Vizita lui Ilie Bolojan la Buzău a avut loc, așadar, într-un moment în care organizația județeană PNL se confruntă cu discuții privind conducerea și componența sa. Potrivit informațiilor Șansa News, eventualitatea venirii lui Constantin Toma în partid, dar și nemulțumirile exprimate de Petre Emanoil Neagu față de actuala conducere, ar putea redeschide negocierile privind viitorul politic al liberalilor buzoieni.