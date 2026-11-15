Coliziune între două avioane pe o pistă din Miami, la o zi după haosul din traficul aerian din SUA

Vârful aripii unui avion de pasageri a lovit botul unei aeronave de marfă pe o pistă de rulare din Miami, sâmbătă seara, în contextul perturbărilor masive ale traficului aerian din SUA.
Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00 (ora locală), potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), care a deschis o anchetă. Două persoane au fost îngrijite la fața locului pentru leziuni ușoare, iar zborurile au fost redirecționate către alte piste de rulare fără a perturba operațiunile aeroportului, a declarat Greg Chin, purtător de cuvânt al Departamentului de Aviație din Miami-Dade.
Avionul Copa Airlines, un Boeing 737 care sosise din Panama City, rula spre poarta de îmbarcare. Aeronava UPS, un Boeing 767 destinat zborului spre Bogotá, Columbia, rula pentru decolare. FAA a precizat că controlorii de trafic aerian le-au indicat echipajului UPS să cedeze trecerea zborului Copa. Coliziunea a survenit la intersecția a două căi de rulare.
Evenimentul s-a produs la o zi după ce o suspendare a zborurilor la nivel național a blocat mii de pasageri. Oficialii federali au atribuit oprirea de vineri, 13 noiembrie 2026, unor defecțiuni de comunicații declanșate de o actualizare a echipamentelor de telecomunicații ale controlului traficului aerian. Mii de zboruri au fost anulate sâmbătă, 14 noiembrie 2026, în timp ce companiile aeriene se străduiau să repoziționeze aeronavele și echipajele.
Coliziunea din Miami survine la puțin peste două luni după un alt incident major în același aeroport. Un avion de marfă al companiei Amazon a ieșit de pe pistă, lovind două vehicule și provocând moartea a cinci persoane. Potrivit unui raport federal, un controlor de trafic aerian nu a avertizat piloții cu privire la condițiile de vânt puternic atunci când le-a acordat permisiunea de aterizare.