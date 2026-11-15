Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale în 11 județe, vizibilitate sub 50 de metri

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 07:44

Vizibilitatea a scăzut duminică dimineață sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe drumuri din 11 județe și pe tronsoane din cinci autostrăzi din cauza ceții dense. ANM a emis atenționări valabile până la ora 8:00.

Distribuie articolul