Despăgubiri pentru secetă: aproape 54.000 de fermieri vor primi bani până la finalul anului

Publicat 13 nov. 2026, 12:11 Sursă realitatea.net

Veste pentru aproape 54.000 de fermieri: APIA plătește despăgubirile pentru secetă până la finalul anului. Câți bani vor primi

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