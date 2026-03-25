Avertisment de la Kelemen Hunor: România nu își permite un guvern minoritar

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că actuala formulă de guvernare nu are, în acest moment, o alternativă viabilă, avertizând că un executiv minoritar ar reprezenta un risc major pentru România.

Liderul UDMR a criticat scenariul unui guvern format din PNL și USR, susținut din opoziție de AUR, pe care îl consideră „catastrofal”.

Acesta a subliniat că, în actualul context, singura variantă stabilă rămâne un guvern majoritar, capabil să asigure coerență și predictibilitate în deciziile politice.

Declarațiile au fost făcute la Brâncovenești, unde Kelemen Hunor și-a exprimat speranța că tensiunile din coaliție vor fi depășite în perioada următoare.

El a arătat că divergențele dintre partenerii de guvernare pot fi rezolvate prin dialog și compromis, chiar dacă acest proces ar putea dura până după sărbătorile pascale.

În opinia sa, lipsa unei înțelegeri între partidele din coaliție ar putea duce la o criză politică profundă, motiv pentru care este esențial ca liderii politici să găsească o soluție comună.