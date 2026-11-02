Gabriel Băicuș, alpinistul din Nehoiu care a cucerit Everestul, pregătește o nouă expediție
Gabriel Băicuș
Gabriel Băicuș, alpinistul din Nehoiu care a urcat pe Everest și Lhotse în 24 de ore, pregătește o nouă expediție pe Makalu, muntele de 8.485 m.
Gabriel Băicuș, alpinistul originar din Nehoiu care a reușit performanța de a urca pe Everest și Lhotse în puțin peste 24 de ore, își pregătește următoarea provocare în Himalaya. Noul său obiectiv este vârful Makalu, unul dintre cei mai înalți și mai impresionanți munți ai planetei, cu o altitudine de aproximativ 8.485 de metri.
Alegerea nu este întâmplătoare. Ideea acestei expediții a apărut chiar în timpul ascensiunii pe Everest, când alpinistul a observat Makalu în lumina răsăritului. Imaginea i-a rămas în minte și a devenit, ulterior, motivația pentru următoarea mare aventură montană.
Makalu, următoarea provocare pentru alpinistul Gabriel Băicuș
Gabriel Băicuș a povestit, într-un interviu acordat publicației Șansa News, că următorul său obiectiv este cucerirea vârfului Makalu, situat în Himalaya, la granița dintre Nepal și Tibet.
Cu o altitudine de aproximativ 8.485 de metri, Makalu este al cincilea cel mai înalt munte din lume și reprezintă o provocare importantă chiar și pentru alpiniștii cu experiență.
Decizia de a încerca această ascensiune are însă și o componentă emoțională. În timpul urcării pe Everest, după mai multe ore petrecute în întuneric, răsăritul i-a dezvăluit peisajul spectaculos al munților din jur. Printre aceștia se afla și Makalu, al cărui profil l-a impresionat profund.
Alpinistul spune că imaginea acelui munte i-a rămas întipărită în memorie și că atunci a hotărât că va reveni în Himalaya pentru a încerca să ajungă pe vârful său.
Gabriel Băicuș a urcat pe Everest și Lhotse în puțin peste 24 de ore
Una dintre cele mai importante performanțe din cariera lui Gabriel Băicuș a fost ascensiunea pe Everest și Lhotse în puțin peste 24 de ore.
În 2022, alpinistul a reușit să ajungă pe două dintre cele mai înalte vârfuri ale planetei într-un interval extrem de scurt. Everestul are 8.848 de metri, în timp ce Lhotse atinge 8.516 metri.
Performanța a presupus o pregătire fizică și psihică deosebită, dar și o capacitate importantă de adaptare la condițiile dificile de la mare altitudine, unde lipsa oxigenului, temperaturile foarte scăzute și vremea imprevizibilă pot transforma fiecare etapă a ascensiunii într-o încercare dificilă.
Pentru Gabriel, însă, cel mai emoționant moment de pe Everest nu a fost neapărat atingerea celui mai înalt punct al planetei, ci răsăritul surprins după ore întregi de mers pe întuneric.
Momentul de pe Everest care i-a schimbat următorul obiectiv
Alpinistul a povestit că ascensiunea finală spre Everest a început seara, în jurul orei 22:00. După aproximativ opt ore de mers în întuneric, apariția luminii dimineții i-a oferit o perspectivă complet diferită asupra peisajului himalayan.
Atunci a putut observa mai bine munții din jur, iar Makalu i-a atras în mod special atenția.
Această experiență a devenit una dintre cele mai puternice amintiri ale sale și a influențat direct alegerea următoarei expediții.
Astfel, noul proiect nu este doar o altă ascensiune pe un vârf de peste 8.000 de metri, ci și împlinirea unui obiectiv care a început să prindă contur în timpul unei experiențe memorabile pe Everest.
Mesajul alpinistului din Nehoiu pentru tineri: să nu le fie teamă de eșec
Dincolo de performanțele sportive, Gabriel Băicuș vorbește și despre lecțiile pe care le-a învățat în timpul expedițiilor sale.
Acesta îi încurajează pe tineri să fie curioși, să exploreze și să nu renunțe atunci când întâmpină dificultăți. În opinia sa, eșecurile fac parte din orice parcurs important și pot deveni experiențe esențiale pentru reușitele viitoare.
Nici drumul său spre Everest nu a fost lipsit de obstacole. Alpinistul a avut parte de încercări nereușite, însă acestea l-au ajutat să învețe, să se pregătească mai bine și să își continue proiectele.
Gabriel Băicuș consideră că fiecare om are propriul său „Everest”, un obiectiv care poate părea imposibil la început, dar care poate fi atins prin perseverență, curaj și pregătire.
Gabriel Băicuș, declarat cetățean de onoare al municipiului Buzău
Performanțele alpinistului originar din Nehoiu au fost recunoscute și la nivel local. La 29 octombrie 2026, Consiliul Local Municipal Buzău i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al municipiului.
Distincția vine ca o recunoaștere a rezultatelor sale în alpinism și a modului în care a dus numele României pe unele dintre cele mai înalte vârfuri ale lumii.
După Everest și Lhotse, Gabriel Băicuș își îndreaptă acum atenția către Makalu. Următoarea expediție se anunță o nouă provocare majoră pentru alpinistul din Nehoiu, care își continuă parcursul printre marile altitudini ale Himalayei.
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