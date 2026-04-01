Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion cu peste 200 de pasageri a revenit la sol după ce în cabină s-a simțit miros de ars

Un avion cu peste 200 de pasageri la bord care a decolat miercuri dimineță de pe Aerporitul Otopeni, cu destinațșia Roma, a revenit pe pistă după câteva minute de zbor, după ce la bord s-a simțit miros de ars, potrivit Europa FM.

Cursa București–Roma, care a decolat la ora 07:40, a revenit pe pistă după câteva minute de zbor, în condițiile în care pilotul a decis că sunt necesare verificări suplimentare, ca urmare a faptului că în avion s-a simțit miros de ars, potrivit sursei citate.

Avionul a aterizat fără probleme, iar pasagerii au fost coborâți din avion.

va fi reluată la ora 15:30.