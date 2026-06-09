ALERTĂ. Droguri periculoase inundă străzile din Europa, iar traficanții folosesc submarine și drone pentru livrări

Sursă: realitatea.net

Agenția Uniunii Europene împotriva Drogurilor (EUDA) trage un semnal de alarmă cu privire la disponibilitatea largă a unor substanțe psihoactive tot mai variate în raportul său anual, publicat marți, în care notează o diversificare a livrărilor, relatează AFP.

EUDA relevă în acest document costul uman al folosirii drogurilor, ultimele cifre anuale arătând cel puțin 7.600 de decese prin supradoză în 29 de țări, inclusiv cele 27 de state membre ale UE, anunță comisarul european însărcinat cu Afacerile Interne și Migrația, Magnus Brunner, citat într-un comunicat publicat odată cu raportul.

Directoarea executivă a EUDA, Lorraine Nolan, declară că „piețele drogurilor evoluează într-un ritm neînfrânat, iar diversitatea substanțelor pe străzile europene devine tot mai imprevizibilă”. Aceasta avertizează că rezultă un risc prin care consumatorii pot lua droguri foarte puternice, adesea fără ca măcar să aibă habar de acest lucru.

De asemenea, agenția atrage atenția că policonsumul este larg frecvent, iar persoanele asociază diverse droguri într-un mod care crește riscurile, motiv pentru care se îndeamnă să se investească în prevenția, tratarea și reinserția socială a consumatorilor.

O nouă substanță psihoactivă pe săptămână detectată în Europa

În raport este analizată evoluția consumului și pieței drogurilor în cele 27 de state membre ale UE, în Norvegia și Turcia. Noile substanțe psihoactive (NSP) continuă să fie detectate într-un ritm de aproximativ una pe săptămână. În 2025, 50 de NSP au fost semnalate pentru prima oară în Europa, crescând la 1.050 numărul total al substanțelor supravegheate de EUDA.

Diversificarea ofertei de produse pe bază de canabis provoacă îngrijorări majore în domeniul sănătății publice. Alterarea produselor pe bază de canabis cu canabioide de sinteză puternice și marea disponibilitate a canabioidelor semisintetice cresc riscul efectelor nocive. Cele două tipuri de substanțe sunt vândute sub formă de țigări electronice și produse comestibile, un lucru care provoacă îngrijorări cu privire la adoptarea lor de către noi utilizatori, potențial mai tineri.

Noi opioide de sinteză sunt, de asemenea, un subiect de îngrijorare majoră. Numai în 2025, șapte noi opioide de sinteză au fost semnalate prin sistemul de alertă timpurie al UE (EWS), inclusiv nitazeni și orfine. Acest sistem, introdus în 1997, este conceput să răspundă rapid amenințărilor cauzate de NSP.

Consumul de ketamină și cocaină rămâne ridicat

Ketamina, un medicament folosit în anestezie, este în prezent folosită în mod deturnat tot mai frecvent. Consumul global al ketaminei rămâne relativ slab, însă ea se generalizează în anumite medii frecventate de către tineri și în locuri ale vieții de noapte. În raport se arată și că consumul de cocaină rămâne ridicat în întreaga Europă, aproximativ 4,3 milioane de europeni cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani consumând cocaină în decurs de un an.

Livrări fragmentate prin drone, submarine și ambarcațiuni rapide

În privința livrării, infractorii și-au diversificat rutele și metodele pentru a scăpa de detectare și au recurs tot mai des la porturi de mai mică importanță, la transferuri pe mare cu vedete rapide și alte ambarcațiuni, dar și la semisubmersibile, drone și tehnici de ascundere sofisticate. Potrivit EUDA, tot mai mult canabis este trimis din Canada și din Statele Unite și în mai mică măsură din Thailanda.

În privința cocainei, după ani de confiscări-record, volumul interceptat în Europa a scăzut la 330 de tone în 2024, de la 419 în 2023. Numărul confiscărilor a crescut însă la 97.000, de la 95.000 în 2023, ceea ce sugerează că traficanții se orientează către livrări mai mici și mai fragmentate pentru a scăpa de detectare, potrivit EUDA.