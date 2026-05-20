Accident spectaculos pe DN1, în Prahova: o mașină s-a răsturnat în sensul giratoriu - FOTO
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri dimineață pe DN1, în județul Prahova, în sensul giratoriu de la Păulești.
În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat pe plafon. La fața locului au intervenit echipaje de salvare și polițiști pentru gestionarea situației și pentru fluidizarea traficului. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs în sensul giratoriu de pe DN1, într-o zonă intens circulată.
Polițiștii fac cercetări
Deocamdată nu au fost anunțate informații oficiale privind numărul persoanelor rănite sau cauza exactă a accidentului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs impactul, conform presei locale.
