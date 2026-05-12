Sorana Cîrstea, de neoprit la Roma! Românca a învins-o pe Ostapenko și merge în semifinale

Sorana Cîrstea continuă parcursul fantastic de la Roma și s-a calificat în semifinalele turneului din capitala Italiei, după o victorie impresionantă în fața letonei Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6.

Românca a început perfect partida și a dominat clar primul set, pe care l-a câștigat fără mari emoții, profitând de greșelile adversarei și de un joc extrem de solid de pe fundul terenului.

Setul secund a fost însă unul dramatic. Sorana a fost nevoită să revină de două ori din spate, mai ales că Ostapenko a servit pentru câștigarea setulu, la 5-3.

Mai mult, la scorul de 6-5 pentru letonă, românca a salvat și o minge de set, pe propriul serviciu. Meciul a ajuns în tie-break, acolo unde Sorana Cîrstea nu i-a dat nicio șansă fostei câștigătoare de la Roland Garros.

Românca s-a impus categoric cu 7-0, încheind partida în mai puțin de 90 de minute. În semifinalele turneului de la Roma, Sorana o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Coco Gauff și Mirra Andreeva.

Calificarea în semifinale îi aduce româncei un salt important și din punct de vedere financiar și sportiv. Sorana Cîrstea și-a asigurat 390 de puncte WTA și un premiu de aproximativ 325.000 de euro pentru parcursul excelent din capitala Italiei.