Mircea Lucescu, în stare critică: medicii interzic transportul în străinătate! Situație alarmantă pentru selecționer
Mircea Lucescu, în stare critică: medicii interzic transportul în străinătate! Situație alarmantă pentru selecționer
Situație alarmantă pentru selecționer
Alertă la nivel național! Mircea Lucescu se află într-o stare delicată de sănătate și este internat în prezent la Spitalul Universitar din București, unde se află sub supravegherea atentă a medicilor.
Starea selecționerului României s-a agravat în ultimele zile, iar specialiștii care îl tratează au decis să nu permită transportul acestuia în afara țării. Potrivit surselor medicale, o deplasare în acest moment ar putea reprezenta un risc major pentru recuperarea sa.
Problemele de sănătate ale lui „Il Luce” au început la finalul anului trecut, când acesta a acuzat afecțiuni cardiace și a fost internat pentru investigații amănunțite.
În perioada sărbătorilor, situația s-a complicat, iar la începutul anului 2026 a ajuns din nou pe patul de spital, de această dată din cauza unei gripe severe, însoțite de febră ridicată, rezistentă la tratament.
Din cauza stării precare, antrenorul nu a putut călători în Antalya pentru a urmări pregătirea jucătorilor români, așa cum obișnuia în fiecare iarnă. Deși, pentru o perioadă scurtă, părea că se simte mai bine și a fost externat, problemele medicale au persistat.
În cele din urmă, familia a decis reinternarea sa, pentru ca Mircea Lucescu să beneficieze de îngrijire permanentă și monitorizare strictă, în speranța unei stabilizări rapide a stării sale.
Citește și:
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
- 09:39 - Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
- 18:29 - Cristi Chivu, susținut de Ronaldo la meciul decisiv din Champions League
- 09:36 - FCSB a învins Metaloglobus cu 4-1 și încă speră la play-off
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News