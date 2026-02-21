Baschet: Rapid, câștigătoarea Cupei României după 31 de ani

Sursă: realitatea.net

Rapid Bucureşti a câştigat prima cupă a româniei la baschet feminin după 31 de ani.

La Sighetu Marmației formația giuleșteană a învins-o pe Baschet Arad cu scorul de 81-52.

Cea mai bună marcatoare a rapidistelor Taylor Murray cu 19 puncte. Este a treia cupă pentru Rapid.

Tot la Sighetul Marmației, în semifinale, arădencele au câștigat în fața celor de la Municipal Târgoviște cu 66-53, iar Rapid a învins-o pe deținătoarea trofeului Sepsi Sfântu Gheorghje cu 94-69.