Liga 2: Metalul Buzău a întors rezultatul și a învins Steaua București cu 2-1

Metalul Buzău – Steaua 2-1 în Liga 2. Gazdele au întors scorul și au câștigat
Metalul Buzău a obținut o victorie importantă în etapa a 13-a din Liga 2, după ce a învins Steaua București cu scorul de 2-1. Partida s-a disputat marți seară, pe terenul formației buzoiene, iar gazdele au reușit să întoarcă rezultatul după ce au fost conduse încă din primele minute.
Steaua a început mai bine confruntarea și a deschis scorul în minutul 4, prin Alexandru Albu, care a înscris cu o lovitură de cap, în urma unui corner.
Metalul Buzău a restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize. Geani Crețu a marcat în minutul 45+2, după o acțiune ofensivă a gazdelor, iar cele două echipe au intrat la vestiare la egalitate, 1-1.
Golul care a decis partida a venit în minutul 83. Grecul Nikolaos Baxevanos a înscris pentru Metalul Buzău și a stabilit scorul final, 2-1.
Victoria îi aduce formației din Buzău un total de 24 de puncte și poziția a șaptea în clasament, menținând echipa în cursa pentru accederea în play-off.
De cealaltă parte, Steaua București rămâne pe locul 16, cu 11 puncte. Pentru formația pregătită de Daniel Oprița, înfrângerea reprezintă primul eșec după cinci etape.
În fruntea clasamentului se află Chindia Târgoviște, cu 30 de puncte, urmată de Politehnica Timișoara, cu 29 de puncte, și CSM Slatina, cu 28 de puncte.
Meciul dintre Metalul Buzău și Steaua București a fost ultimul din etapa a 13-a a Ligii 2.