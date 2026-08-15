Fotbal: Argentinianul Cristian Romero (Tottenham) a semnat cu Atletico Madrid

Atletico Madrid a anunțat oficial, sâmbătă, transferul fundașului argentinian Cristian Romero, campion mondial în 2022 și finalist al Cupei Mondiale din 2026, de la clubul englez de fotbal Tottenham, pentru o sumă estimată la 40 de milioane de euro, informează AFP.
Fundașul central în vârstă de 28 de ani, care a purtat frecvent banderola de căpitan la Spurs, a semnat un contract pe cinci ani cu 'Los Colchoneros', a precizat clubul madrilen într-un comunicat de presă.
'Este un jucător experimentat, cu un joc foarte fizic, care anticipează rapid pericolul, este decisiv în dueluri și dă dovadă de o mare autoritate și calități de lider pe teren', a subliniat Ateético, echipă cunoscută pentru stilul său de joc combativ sub comanda antrenorului argentinian Diego Simeone.
Cu 58 de selecții la echipa națională, Cristian Romero a fost titular în finala câștigată de Argentina la Cupa Mondială din 2022, precum și în meciul pierdut de echipa sa în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale din 2026, disputată la începutul lunii iulie.
'Plec cu inima plină de amintiri și cu o mândrie imensă', a scris Romero pe Instagram. El a condus-o pe Tottenham spre câștigarea titlului în Europa League în 2025, primul trofeu al clubului londonez după 17 ani.
Tottenham, echipă care a încheiat sezonul trecut din Premier League pe un dezamăgitor loc 17, își continuă campania intensă de transferuri, în special în ceea ce privește achizițiile, prin aducerea lui Sandro Tonali (133 milioane euro), Mateus Fernandes (99 milioane euro) și Jean Paul van Hecke (60 milioane euro).
Pentru Atletico Madrid, acesta este al patrulea transfer al verii, după sosirile lui Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee și Morten Hjulmand.
'Colchoneros', care au câștigat vineri un meci amical împotriva lui Olympique Marseille (2-1), vor debuta în noul sezon pe teren propriu, pe 19 august, împotriva lui Malaga.
AGERPRES