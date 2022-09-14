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Video: Vizită a polițiștilor de la rutieră cu zâmbete și învățăminte pentru copiii internați la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzău
Video: Vizită a polițiștilor de la rutieră cu zâmbete și învățăminte pentru copiii internați la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzău
Activitate desfășurată de polițiștii rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați minori
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