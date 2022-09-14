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Video: Vizită a polițiștilor de la rutieră cu zâmbete și învățăminte pentru copiii internați la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzău

Video: Vizită a polițiștilor de la rutieră cu zâmbete și învățăminte pentru copiii internați la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzău

Video: Vizită a polițiștilor de la rutieră cu zâmbete și învățăminte pentru copiii internați la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzău

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 14 sept. 2022, 15:48

Activitate desfășurată de polițiștii rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați minori

Astăzi, 14 septembrie, de la ora 10.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat, la Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean Buzău, o activitate de prevenire a accidentelor rutiere în care victime sunt pietonii și bicicliștii minori.

Pentru că școala abia a început, însă acești preșcolari și școlari nu au avut ocazia să se bucure de începutul de an școlar, polițiștii rutieri s-au hotărât să le facă o surpriză și să îi viziteze pe copiii internați în Secția de Pediatrie și Chirurgie Infantilă. Toți s-au jucat, au colorat, au râs, pentru un timp au uitat că sunt în spital, de dorul de casă și de cel al prietenilor.

Polițiștii le-au explicat copiilor, pe înțelesul lor, cât de importante sunt regulile de circulație și că un comportament preventiv o să le asigure un drum mai sigur către școală, iar bucuria de a pleca acasă nu ar trebui să îi facă neatenți.

Desigur că rutieriștii le-au dus și mici surprize pacienților, au oferit fiecăruia câte un ghid de educație rutieră cu ajutorul căruia vor învăța comportamentul preventiv și nu oricum, ci prin joacă. Cei 25 de copii au primit și câte o mașinuță și planșe colorate cu ajutarul cărora pot repeta ce au învățat azi.

La activitate au participat și reprezentanți din cadrul Asociației de Întrajutorare Ionașcu Filofteia Dănuța.

Sursa: Realitatea de Buzau

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