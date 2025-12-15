Ucraina–SUA, pași înainte la Berlin: Zelenski vorbește despre progrese, nu despre un acord rapid

Zelenski vorbește despre progrese, nu despre un acord rapid

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate la Berlin cu emisarii americani au fost dificile, dar constructive, subliniind că discuțiile au intrat în detalii complexe și au produs progrese reale.

„Aceste conversaţii nu sunt niciodată uşoare, ca să fiu cinstit cu voi. Însă conversaţia a fost constructivă, cu multe detalii, cu adevărat multe”, a anunţat Volodimir Zelenski, în cadrul unui forum economic germano-ucrainean.

În același timp, autoritățile de la Kiev au temperat așteptările privind un rezultat imediat al negocierilor. Serviciul de presă al ministrului apărării, Rustem Umerov, negociatorul-șef al Ucrainei, a transmis presei că „niciun acord nu este aşteptat până la sfârşitul zilei” de luni, la Berlin.

Potrivit lui Rustem Umerov, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, „lucrează într-un mod extrem de constructiv pentru a ajuta Ucraina săgăsească o cale către un acord de pace durabil”.

Ministrul ucrainean, care conduce negocierile cu partea americană privind un plan destinat să pună capăt războiului cu Rusia, a salutat luni „realizarea unor progrese reale” în urma unei întâlniri desfășurate cu ușile închise la Berlin.

Consultările continuă în contextul intensificării eforturilor diplomatice internaționale pentru conturarea unei soluții politice, însă Kievul subliniază că orice acord trebuie să respecte interesele fundamentale de securitate ale Ucrainei.