Bătaie generală în Centrul Vechi: Fanii ucraineni veniți la un concert s-au încăierat cu un grup de motocicliști

O confruntare violentă a avut loc în Centrul Vechi, pe strada Covaci, unde zeci de persoane s-au bătut în plină stradă, chiar în fața unui club. Conflictul s-a declanșat spontan între două grupuri. Pe de-o parte, mai mulți cetățeni ucraineni, sosiți în România pentru a asista la concertul artistului M.K., iar de cealaltă parte, cetățeni români, membri ai unui cunoscut grup de motocicliști.

Cele două tabere au trecut rapid de la jigniri la violențe fizice, împingându-se și agresându-se reciproc în văzul trecătorilor. Intervenția promptă a echipajelor de jandarmi a făcut ca scandalul să nu degenereze într-o adevărată baie de sânge, forțele de ordine reușind să aplaneze conflictul și să îi despartă pe bătăuși.

Un rănit la spital și dosar penal pentru încăierare

În urma schimburilor dure de lovituri, un cetățean ucrainean a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, fiind preluat de echipajele de prim-ajutor și transportat la Spitalul Universitar din București pentru investigații și tratament.

Oamenii legii au deschis deja o anchetă penală în acest caz. Pe numele celor implicați a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

Audieri maraton la Poliție

Toți participanții identificați în timpul violențelor au fost ridicați de jandarmi și conduși la sediul poliției. În acest moment, aceștia se află la Secția 27 , unde sunt audiați de anchetatori pentru stabilirea gradului de participare a fiecăruia la scandal.

Autoritățile urmează să analizeze și imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a clarifica de la ce a pornit conflictul, urmând ca în scurt timp să fie dispuse măsurile preventive legale împotriva celor care au transformat zona pietonală într-un ring de box.