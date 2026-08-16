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Turist decedat în masivul Făgăraş, extras cu un elicopter SMURD
Intervenție Salvamont cu elicopter SMURD
Publicat16 aug. 2026, 13:12
Sursărealitatea.net
Bărbatul a căzut într-o râpă din zona Vârfului Viştea Mare.
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