Scandal în Hunedoara! Bărbat anchetat după ce și-ar fi amenințat foștii colegi cu un pistol, filmat și postat online

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 17:40

Un bărbat de 39 de ani din orașul Vulcan, județul Hunedoara, este cercetat de polițiști după ce ar fi publicat pe internet o filmare în care își amenința doi foști colegi de serviciu cu un pistol. Ancheta a fost declanșată din oficiu, iar la intervenția forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă sărind pe geam de la etajul al doilea.

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