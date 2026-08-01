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Mobilizare pe Dunărea Veche: se pregătește devierea cursului fluviului către Cernavodă – VIDEO
Pregătiri pentru devierea cursului Dunării
Publicat1 aug. 2026, 13:38
Actualizat1 aug. 2026, 13:45
SursăRealitatea.net
Intervenție de urgență la Izvoarele, în județul Constanța. Echipele hidrotehnice și specialiștii au instalat un punct operațional pe Dunărea Veche, unde se fac măsurători pentru o posibilă deviere controlată a cursului fluviului, necesară menținerii alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.
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