Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Dr. Eduard Nica, în premieră, despre unul dintre cele mai dificile momente trăite într-o expediție montană

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 sept. 2026, 11:59

Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la podcastul REALITATEA – Ceva-n PLUS, despre unul dintre cele mai dificile momente trăite într-o expediție montană: pierderea unui coleg la altitudinea de 6.500 de metri.

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