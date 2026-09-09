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Șofer din Dâmbovița, reținut după ce ar fi fugit din mașina Poliției și ar fi lovit un agent

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 19:18

Un șofer de 45 de ani din Dâmbovița a fost reținut după ce ar fi devenit violent în timp ce era transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. Bărbatul ar fi fugit din autospeciala Poliției, iar în timpul urmăririi ar fi lovit un agent și l-ar fi amenințat cu moartea.

Incidentul a avut loc pe 7 septembrie, în localitatea Iazu. Polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de bărbatul de 45 de ani și i-au cerut să sufle în aparatul alcooltest.

Șoferul ar fi refuzat testarea, însă a acceptat să îi fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Polițiștii l-au urcat în autospecială și au pornit spre unitatea medicală.

A fugit din autospecială în drum spre spital

Pe traseu, bărbatul ar fi devenit violent și ar fi coborât din mașina Poliției fără permisiune, încercând să scape de recoltarea probelor.

Agenții au pornit după el pentru a-l opri și imobiliza. Potrivit anchetatorilor, în timpul urmăririi, șoferul ar fi agresat fizic unul dintre polițiști și l-ar fi amenințat cu suprimarea vieții.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Șoferul a fost prins și reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide dacă se impune o măsură preventivă.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ultraj și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Până la o eventuală decizie definitivă a instanței, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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