O nouă lovitură pentru români: facturile la energie vor crește. Cât plătești în plus în funcție de locuință

Publicat 3 sept. 2026, 11:09 Actualizat 3 sept. 2026, 11:19 Sursă Realitatea PLUS

Românii trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari la energie. Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, spune că prețurile pentru livrările de anul viitor sunt deja cu aproximativ 15% mai mari pe piața angro, iar scumpirea va ajunge treptat și la consumatori.

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