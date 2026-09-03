O mamă și cei doi fii ai ei, din Dolj, dați dispăruți în Spania. Apelul poliției

Trei cetățeni din județul Dolj sunt de negăsit pe teritoriul spaniol, după ce tatăl copiilor a alertat autoritățile privind dispariția acestora.
O femeie de 52 de ani din județul Dolj și cei doi fii ai săi, în vârstă de 26 și, respectiv, 9 ani, sunt de negăsit în Spania, generând o stare de profundă îngrijorare. Autoritățile au fost alertate de tatăl copiilor, care, disperat de lipsa oricăror vești de la familia sa, s-a prezentat la poliție pentru a reclama oficial dispariția acestora.
Cele trei persoane date dispărute sunt Monica-Virginia Drăgan, în vârstă de 52 de ani, Radu-Ștefan Drăgan, tânărul de 26 de ani, și mezinul familiei, Benjamin-Andrei Drăgan, de doar 9 ani. Conform primelor informații furnizate de autorități, comunicarea cu membrii familiei a fost întreruptă brusc, iar încercările repetate de a-i contacta au rămas fără niciun rezultat.
Poliția cere ajutorul cetățenilor
Poliția a demarat imediat procedurile de căutare pe teritoriul statului spaniol, colaborând cu diverse structuri pentru a reface traseul celor trei doljeni. Totodată, forțele de ordine fac un apel ferm la solidaritatea și vigilența populației. Persoanele care dețin informații, indicii sau detalii utile care ar putea conduce la localizarea celor dispăruți sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.
Semnalmente:
Drăgan Monica Virginia,: înălțime 1,65 m, fața ovală, ochi căprui, păr castaniu.
Drăgan Radu Ștefan: înălțime 1,75 m, păr brunet, ochi căprui, fața ovală.
Drăgan Benjamin Andrei: înălțime 1,30 m, păr șaten, ochi căprui, fața rotundă.