Munca nedeclarată a devenit un fenomen extrem de nociv

Inspectorii de muncă reclamă atitudinile agresive ale angajatorilor

Angajatorii buzoieni sunt reclamați la ITM de proprii salariați la inspectorii de muncă, conform celor constatate de Inspectoratul Teritorial de Muncă din Buzău pe parcursul ultimului an. Angajații nu mai tolerează munca ”la negru” sau lipsa altor drepturi, pe care în mod legal fiecare angajat le are, și de fiecare dată când se simt nedreptățiți își cer drepturile printr-o formă legală. Primul pas este sesizarea situației în care se află la ITM. Așa se face că, în anul 2020, inspectorii de muncă au primit nu mai puțin de 472 de petiții, iar conducerea instituției susține că fenomenul este în creștere.

”Munca nedeclarată a devenit, prin consecinţele sale sociale şi economice, un fenomen extrem de nociv pentru economia românească. Expresiile uzitate pentru munca nedeclarată sunt munca “la negru” sau „munca la gri” şi reprezintă o activitate profitabilă desfăşurată în afara cadrului legal reglementat. Munca nedeclarată nu este evidenţiată scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul fiind la discreţia celui în folosul căruia prestează munca. Munca la negru implică de cele mai multe ori consimţământul angajatorului, cât şi al angajatului,respectiv complicitatea celor două părți ale raporturlui de muncă.” a declarat la Colegiul Prefectural, Cecilia Manolescu, inspector șef la ITM Buzău.

În anul 2020 incidența muncii ndeclarate a scăzut comparativ cu anul 2019. Precizăm că munca nedeclarată se manifestă cu preponderenţă în următoarele sectoare de activitate: construcţii, transporturi, prestări de servicii, comerţul organizat şi neorganizat (stradal, în pieţe, târguri), confecţii, protecţie şi pază, alimentaţie publică, panificaţie, în sectoare greu accesibile cum sunt agricultura şi exploatările forestiere.

În anul 2020, urmare contextului epidemiologic generat de SARS-CoV-2 și a măsurilor luate de guvern pentru sprijinirea salariaților și a angajatorilor în combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19, s-au derulat acțiuni de control tematice care au avut drept obiectiv :

verificarea modului în care angajatorii care au redus sau întrerupt temporar activitatea, total sau partial, prin suspendarea temporarî a contractului individual de muncă potrivit 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (“șomaj tehnic”) au respectat dispozițiile legale în materie, inclusiv plata indemnizațiilor aferente șomajului tehnic către persoanele afectate;

verificarea modului în care angajatorii cu mai mult de 50 de salariați au aplicat prevederile Legii nr.55/2020 privind starea de alertă cu privire la stabilirea unor programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, în condițiile în care specificul muncii nu a permis munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Principalele dificultăţi întâmpinate de inspectorii de muncă în timpul controalelor efectuate constau în:

lipsa de cooperare cu inspectorii de muncă a persoanelor care prestează munca în beneficiul angajatorilor (părăsire loc de muncă, refuzul completării fişelor de identificare -tip ale Inspecţiei Muncii, prezentare de date eronate, identitate falsă);

adresarea de injurii şi ameninţări inspectorilor de muncă de către cei aflaţi la lucru;

nemulţumirea angajatorilor referitoare la întreruperea activităţii pe durata derulării controlului;

angajatorii impun desfaşurarea controlului numai în prezenţa lor, contrar prevederilor Legii nr.108/1999 republicată şi modificată;

atitudine agresivă a angajatorilor faţă de inspectorii de muncă.

Sursa: Realitatea de Buzau