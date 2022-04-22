Măsurile dispuse de structurile MAI din județul Buzău în vederea unor sărbători liniștite și în siguranță

Acest prim Paște postpandemic să fie unul în care să regăsim normalitatea si bucuria simplității

Pentru sărbători pascale în liniște și siguranță, la nivelul județului Buzău, în această perioadă, structurile Ministerului Afacerilor Interne au suplimentat efectivele care vor fi în teren, urmând a se acorda o atenție deosebită zonelor aglomerate, bisericilor și altor locașuri de cult, zonelor de agrement unde buzoienii obișnuiesc să vină de sărbători, dar și șoselelor naționale, acolo unde traficul devine aglomerat, crescând astfel riscul producerii unor accidente cu urmări grave.

Astfel, la Buzău, zilnic vor acționa peste 150 de poliţişti din cadrul tuturor structurilor operative, inclusiv luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Totodată, poliţiştii vor executa, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, controale în târguri, oboare, pieţe, precum şi pe arterele de circulaţie, pentru verificarea respectării legalităţii în domeniul transportului şi comerţului cu animale şi produse tradiţionale. Efectivele din cadrul formaţiunilor de Poliţie Rutieră vor acţiona pe traseele de acces către zonele aglomerate şi pe drumurile ce tranzitează localităţile buzoiene, cu preponderenţă în partea a doua a zilei şi pe timpul nopţii, în vederea prevenirii accidentelor cu urmări grave, având în vedere valorile de trafic care vor fi în creștere.

Efective de Jandarmerie, Poliție, Poliție Locală și pompieri vor fi angrenate în misiuni de asigurare a ordinii publice în zona locașurilor de cult unde este preconizată participarea unui număr mare de credincioși.

În Vinerea Mare, la procesiunea dedicată Deniei Prohodului Domnului ce se va desfășura pe traseul Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului”-strada Chiristigii-Strada Frăsinet-Bulevardul Unirii-Strada Dionisie Romano- Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului”. Manifestarea religioasă este declarată conform Legii 60/ 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, deplasarea se va efectua pe carosabil, context în care traficul rutier va fi afectat pe traseul sus-menționat.

În noaptea de Înviere, începând cu ora 23.00, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” și la biserica „Sfinții Îngeri” din municipiul Buzău, precum și la Mănăstirea Ciolanu.

Totodată, efective de jandarmi vor patrula zilnic independent sau în sistem integrat cu I.P.J Buzău, în zona de agrement Haleş – Ciolanu pentru a se asigura o reacție rapidă în soluționarea oricăror incidente ce intră în sfera de competență a instituției.

De asemenea, în această perioadă peste 250 de pompieri, cu 50 de mijloace tehnice, vor fi pregătiți să intervină în situații de urgență, acţionând în sistem integrat alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne în zonele în care vor fi organizate evenimente publice de amploare, principalele priorități fiind acordarea ajutorului medical de urgență și stingerea incendiilor.

“Asigurarea normalității necesită eforturi ce adeseori nu sunt vizibile și cu greu putem cuantifica ceea ce nu se întâmplă pentru că este prevenit. Voi fi, personal, pe graficul de permanență în perioada 22-25 aprilie, și sper ca acest prim Paște postpandemic să fie unul în care să regăsim normalitatea si bucuria simplității”, a declarat prefectul județului Buzău, Daniel Marian Țiclea.

Pentru desfășurarea fără incidente a manifestărilor publice, recomandăm cetățenilor județului Buzău să respecte indicațiile forțelor de ordine, să acorde o atenție deosebită copiilor, în cazul în care sunt însoțiți de aceștia, să evite situațiile ce pot degenera în stări conflictuale, să aprindă lumânări în locuri special amenajate și să nu le lase nesupravegheate în locuință, să utilizeze suporturi de lumânare incombustibile (lumânare amplasată într-o farfurie cu apă), să se informeze cu privire la situația traficului folosind aplicația „Traffic on-line”.

Sursa: Realitatea de Buzau