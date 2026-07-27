Bolojan fuge de întrebările jurnaliștilor. Tăcere totală când a fost întrebat despre criza din spitale și carburanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 21:10

Ilie Bolojan fuge de întrebări și responsabilitate! Premierul demis a tăcut mâlc atunci când a fost întrebat de grava uriașă din spitale și despre riscul de penurie de carburanți.

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