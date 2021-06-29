Foto: Un poliţist din cadrul IPJ Buzău, multipremiat al maratoanelor de bicicletă, a participat la evenimentul organizat de Asociaţia „Cu bicicleta departe”

A avut loc evenimentul ”Cu bicicleta la mare 2021”

În perioada 26-27 iunie a.c., a avut loc evenimentul ”Cu bicicleta la mare 2021” organizat de către Asociația ”Cu bicicleta departe”. Marșul pe biciclete, organizat de jurnalistul Lucian Mîndruţă, prin Asociația ”Cu bicicleta departe” a avut ca scop încurajarea mersului pe două roți, ca mijloc de transport alternativ și un stil de viață activ și sănătos.

Evenimentul s-a aflat la a 13-a ediție şi invitaţia de participare adresată agentului şef de poliţie Datcu Ionuţ, se datorează colaborării asociaţiei cu Poliţia Română, în vederea conştientizării populaţiei asupra necesităţii prevenirii accidentelor rutiere.

Astfel, 150 de bicicliști au pedalat sâmbătă şi duminică din București până la Năvodari. Cei 300 de kilometri ai maratonului ciclist, au fost parcurşi şi de Ionuţ Datcu, agent șef de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău şi alţi doi poliţişti din Braşov şi Bacău.

Agentul şef Datcu Ionuţ are 40 de ani şi este colegul nostru de mai bine de 20 de ani, în prezent desfăşurându-şi activitatea în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Pasiunea faţă de activităţile în aer liber şi latura profund umană a omului de profesie poliţist, l-au făcut pe Ionuţ să caute şi să identifice în permanenţă forme de socializare, de diversificare a ceea ce înseamnă viaţa de zi cu zi şi de automotivare prin depăşirea propriilor limite. A fost susţinut permanent de familie, fiica şi soţia fiind cele care i-au insuflat această pasiune, deşi iniţial a activat în echipa tehnică pentru revizia bicicletelor utilizate în diferite competiţii.

În 2018 a dat startul participării la astfel de maratoane, exact la acelaşi marş la care a participat şi la finalul săptămânii trecute. Mai mult, şi-a determinat parte dintre colegi să se alăture acestei veritabile modalităţi de promovare a terapiei prin sport. De atunci, polițistul a adunat în timp numeroase diplome, titluri, trofee și medalii şi brevete recunoscute la nivel internaţional.

Printre brevetele obținute se numără Super Randonee. Brevetele sunt obținute după ce sunt parcurse succesiv anumite etape de 200, 300, 400 şi 600 km, în urma fiecărei dintre etape fiind acordat câte un brevet.

Alte curse inedite brevetate şi adjudecate de colegul nostru sunt Fleche – brevet acordat după parcurgerea unui număr de 360 km în fix 24 de ore sau după un an întreg în care în fiecare lună a pedalat cel puțin 200 de km - Romanian Randonneur Round the Year.

Cavaler randonneur este de asemenea un titlu acordat poliţistului după obţinerea a 5 brevete, distincţie acordată de societatea franceză Audax Club Parisien.

În anul 2020, a obținut trofeul „Dumitru Dan” pentru pedalarea a 600 de km în aproximativ 38 de ore. Maratonul a fost organizată cu sprijinul Asociației Club Sportiv “Penteleu”, organizaţie non-profit în care poliţistul este și membru.

În activitatea asociaţiei, poliţistul face din nou parteneriat cu soţia, cei doi preocupându-se constant de crearea de activităţi sportive pentru tinerii cu deficienţe de vedere, cum ar fi organizarea de trasee cu biciclete în tandem. Anul trecut a fost unul dificil, care le-a îngreunat iniţiativele, dar acum sunt încrezători şi au promis că o vor lua de la capăt.

Sursa: Realitatea de Buzau