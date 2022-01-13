Expoziţie dedicată poetului naţional Mihai Eminescu, la Biblioteca Judeţeană ”V. Voiculescu” Buzău

Expoziția „Opera eminesciană în cultura națională”

În ciuda perioadei de pandemie, care restricționează și activitățile culturale, Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău vă amintește că 15 ianuarie este Ziua Culturii Naţionale şi naşterea poetului naţional Mihai Eminescu.

Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău a pregătit o expoziție de carte, cu volume care prezintă publicului pe adevăratul Eminescu, valoarea națională la care trebuie să ne raportăm. Expoziția „Opera eminesciană în cultura națională” conține peste 40 de volume, colecții complete, lucrări de critică literară, volume cu autograf, cărți cu care ne putem mândri la nivel național și nu numai.

Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene reamintesc faptul că în colecţiile instituţiei se găsesc 6.500 de cărţi şi peste 60 de DVD-uri, CD-uri şi audiobook-uri care au legătură cu Mihai Eminescu. Cu această ocazie, buzoienii sunt invitaţi să descopere toate aceste comori ale literaturii române.

