Drumul spre Vulcanii Noroioși intră în reabilitare. Investiție de 242 de milioane de lei la Buzău
Drumul spre Vulcanii Noroioși
Drumul spre Vulcanii Noroioși va fi modernizat. Investiția ajunge la 242 milioane de lei, iar lucrările pe cei peste 14 km încep în octombrie 2026.
Lucrările de modernizare a drumului care asigură accesul către Vulcanii Noroioși din județul Buzău vor începe în luna octombrie. Consiliul Județean Buzău a aprobat ultimii indicatori ai proiectului, iar autorizația de construire a fost emisă. Valoarea actualizată a investiției este de peste 242 de milioane de lei.
Proiectul privind modernizarea drumurilor județene care duc spre Vulcanii Noroioși a intrat în etapa de execuție. Potrivit președintelui Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, ordinul de începere a lucrărilor urmează să fie dat luni, 5 octombrie.
Decizia vine după aprobarea ultimelor modificări ale indicatorilor tehnico-economici și emiterea autorizației de construire.
Investiția pentru drumul spre Vulcanii Noroioși ajunge la 242 de milioane de lei
Valoarea actualizată a proiectului este de 242.261.479,89 lei, cu TVA inclus.
Din această sumă, aproximativ 102,26 milioane de lei reprezintă contribuția proprie a Consiliului Județean Buzău. Valoarea totală a investiției a fost redusă cu aproximativ 45 de milioane de lei față de estimarea inițială.
În documentația aprobată anterior, proiectul avea o valoare de aproximativ 287,29 milioane de lei. După finalizarea procedurilor de atribuire, obținerea avizelor și elaborarea proiectului tehnic, costul investiției a fost recalculat.
Reducerea valorii proiectului are legătură inclusiv cu anumite costuri privind relocarea unor conducte, care urmează să fie suportate de proprietarul infrastructurii.
Peste 14 kilometri de drum vor fi modernizați
Proiectul vizează modernizarea a peste 14 kilometri de drum județean, pe traseul Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși.
Lucrările sunt împărțite în trei sectoare principale:
zona podului din satul Sătuc și sectorul aferent DJ 102F;
tronsonul de drum dintre Sătuc și Policiori;
segmentul Policiori – Vulcanii Noroioși, pe DJ 220A.
Durata prevăzută pentru execuția lucrărilor este de trei ani. Calendarul detaliat urmează să fie stabilit împreună cu constructorul după predarea amplasamentului.
Proiectul este finanțat prin Programul „Anghel Saligny”
Modernizarea drumului către Vulcanii Noroioși beneficiază de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Consiliul Județean Buzău trebuie să asigure partea de cofinanțare și cheltuielile neeligibile aferente proiectului. Potrivit datelor prezentate de administrația județeană, contribuția proprie a fost redusă de la aproximativ 147,3 milioane de lei la 102,26 milioane de lei.
Administrația județeană susține că asigurarea resurselor financiare este necesară pentru ca proiectul să nu fie blocat pe durata execuției.
Drumul către Vulcanii Noroioși, un proiect așteptat de ani de zile
Modernizarea infrastructurii rutiere către Vulcanii Noroioși este un proiect urmărit de mai mulți ani de autoritățile locale.
Drumul asigură accesul către unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din județul Buzău, iar starea infrastructurii a fost una dintre problemele semnalate în mod repetat în legătură cu accesul turiștilor către rezervația naturală.
Lucrările presupun intervenții asupra mai multor sectoare de drum, iar împărțirea proiectului în trei tronsoane permite desfășurarea etapizată a lucrărilor.
Când încep lucrările la drumul către Vulcanii Noroioși
Potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Buzău, ordinul de începere a lucrărilor va fi emis luni, 5 octombrie 2026.
În aceeași etapă este prevăzută și predarea amplasamentului către constructor. După această etapă, constructorul urmează să prezinte calendarul efectiv de execuție pentru cele trei sectoare ale proiectului.
Astfel, după mai multe etape administrative și tehnice, modernizarea drumului către Vulcanii Noroioși intră în faza de execuție.
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