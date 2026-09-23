Discuții decisive pentru noul Guvern: Bolojan și Grindeanu negociază, în timp ce PSD refuză susținerea lui Mureșan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 15:17

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au purtat miercuri discuții despre formarea noului Guvern, în contextul în care PSD a anunțat că nu va susține Cabinetul condus de Siegfried Mureșan.

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