Continuă situația dramatică din Ceuta

Publicat 3 aug. 2026, 09:30 Sursă realitatea.net

Cel puţin 72 de persoane şi-au pierdut viaţa încercând să ajungă în Ceuta, una dintre cele două enclave africane ale Spaniei, potrivit unui nou bilanţ al autorităţilor de la Madrid.

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